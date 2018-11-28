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  3. 28 Kasım 2018 14:00

Halsizliğe iyi gelen besinler

Halsizliğe iyi gelen besinler

Halsizliğe iyi gelen besinler listesinin başında yine proteinler var. Çünkü proteinler kaslar için gerekli enerjiyi sağlamakta. Enerji düşüklüğü anlamına da gelen halsizlik için tüketilen besinler adeta ayakta kalmanızı sağlar.

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Halsizliğe iyi gelen besinler

Yüksek protein içeren ve "tirozin" bakımından zengin gıdalar norepinefrin ve dopamin üretimini arttırarak motivasyon ve uyanıklık sağlar.

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Halsizliğe iyi gelen besinler

Ancak sığır eti ve yumurta gibi protein kaynaklarının sık tüketimi kötü kolesterol seviyelerini yükseltebileceğinden, yarardan çok zarar verebilir.

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Halsizliğe iyi gelen besinler

Bunun yerine protein kaynağı olarak derisiz tavuk eti, fasulye gibi alternatif besinleri kullanabilirsiniz.

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