Halsizliğe iyi gelen besinler
Halsizliğe iyi gelen besinler listesinin başında yine proteinler var. Çünkü proteinler kaslar için gerekli enerjiyi sağlamakta. Enerji düşüklüğü anlamına da gelen halsizlik için tüketilen besinler adeta ayakta kalmanızı sağlar.
Yüksek protein içeren ve "tirozin" bakımından zengin gıdalar norepinefrin ve dopamin üretimini arttırarak motivasyon ve uyanıklık sağlar.
Ancak sığır eti ve yumurta gibi protein kaynaklarının sık tüketimi kötü kolesterol seviyelerini yükseltebileceğinden, yarardan çok zarar verebilir.