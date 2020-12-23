Hamile ve emziren kadınlar koronavirüs aşısı olabilir mi?

İngiltere, Kanada, ABD ve İsrail’de kullanılmaya başlanan Pfizer/ BioNTech aşısın ve ABD’de yeni onaylanan Moderna aşılarının klinik denemeleri hamile veya emziren kadınları içermiyor.



Pfizer, tarafından daha önce yapılan açıklamada aşının hamilelikteki risklerine ilişkin şu ana kadar mevcut verilerin "yetersiz" olduğu belirtildi. Bununla birlikte aşı çalışmalarına katılan bazı gönüller hamile kaldı ve bilim insanları şu anda onları izliyor.



İngiltere’de bu yüzden hamile ve emziren kadınlar aşılama programlarının dışında bırakılırken ABD'de bu karar kadınlara bırakıldı.