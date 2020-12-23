Hamile ve emziren kadınlar koronavirüs aşısı olabilir mi?
Koronavirüs aşısı birçok ülkede uygulanmaya başlarken, hamile ve emziren kadınların aşı olmasına ilişkin tartışmalar devam ediyor.
İngiltere, Kanada, ABD ve İsrail’de kullanılmaya başlanan Pfizer/ BioNTech aşısın ve ABD’de yeni onaylanan Moderna aşılarının klinik denemeleri hamile veya emziren kadınları içermiyor.
Pfizer, tarafından daha önce yapılan açıklamada aşının hamilelikteki risklerine ilişkin şu ana kadar mevcut verilerin "yetersiz" olduğu belirtildi. Bununla birlikte aşı çalışmalarına katılan bazı gönüller hamile kaldı ve bilim insanları şu anda onları izliyor.
İngiltere’de bu yüzden hamile ve emziren kadınlar aşılama programlarının dışında bırakılırken ABD'de bu karar kadınlara bırakıldı.
HAMİLE VE EMZİREN KADINLAR NEDEN KLİNİK ÇALIŞMALARA DAHİL EDİLMİYOR?
ABD’nin aşı poltikaları üzerinde çalışan Johns Hopkins Üniversitesi’nden biyoetikçi Ruth Faden'e, hamile ve emziren kadınların klinik denemelere neden dahil edilmediğine ilişkin, “Hamile insanları incelemek etik olarak karmaşık bir durum. Hamilelik başka hiçbir şeye benzemez. Bu durumdaki bir kadına yaptığınız verdiğiniz her şeyin, gelişmekte olan çocuğu etkileme şansı da vardır" ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte bilim insanları, 1980'den bu yana ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan ilaçların yüzde 10'undan daha azının hamile kadınlardaki kullanımı hakkında yeterli veriye sahip olduğunu belirtiyor. Bu durum ise hamile kişinin bir ilacı veya aşıyı kullanmasını, ona rehberlik edecek herhangi bir kanıt olmaksızın kullanmasına neden oluyor.
COVİD-19 HAMİLELER İÇİN AŞIDAN DAHA BÜYÜK BİR RİSK OLUŞTURABİLİR
Daha önce yapılan çalışmalar corona virüse yakalanan hamile kadınların bir kısmının şiddetli semptomlar ve komplikasyonlar yaşayabileceğini ve erken doğum riskinin yükseldiğini ortaya koydu. O yüzden ABD’li bilim insanları corona virüsün hamile kadınlar için aşıdan daha büyük riskler oluşturduğunu düşünüyor.