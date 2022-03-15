Hamileler için beslenme rehberi: Bu gıdalar erken doğum riskini azaltıyor

Hem sizin, hem bebeğiniz için…

Hamilelik dönemi, hem anne adayının hem de bebeğin sağlığı için çok önemli bir süreçtir. Bu dönemde vücut sadece anne adayı için değil bebek için de çalışmaya başlar. Anne adayının tükettiği her besin bebek için hayati bir öneme sahiptir. Dolayısıyla bu süreçte anne adayının doğru ve dengeli beslenmesi, alması gereken vitamin ve mineraller konusunda bilinçli olması gerekir. Özellikle de demir, kalsiyum, iyot, çinko, B12 vitamini, omega3 gibi vitamin ve mineraller bebeğin sağlıkla büyümesi ve gelişmesi için belirleyici bir rol üstlenir.