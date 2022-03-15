Hamileler için beslenme rehberi: Bu gıdalar erken doğum riskini azaltıyor
Hamilelik dönemi hem anne adayının hem de bebeğin sağlıklı bir dönem geçirebilmesi için çok önemli bir süreçtir. Son yıllarda neredeyse 3-5 kilo alarak hamilelik dönemini atlatmak biraz moda olsa da önemli olan bu dönemde ne derecede sağlıklı beslendiğiniz, bebeğinizin anne karnında gelişimini aksatmamaktır. Tabi ki otuz kiloda alın demiyoruz kesinlikle ama dengeli beslenmeyi göz ardı etmemeliyiz.
Olası sağlık sorunlarını nötralize etmek ve bebeğin gelişimini en iyi şekilde sağlamaksa doğru besinlerle mümkündür. Avrasya Hastanesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gökçe Şerbetçi, hamilelik sürecinde mutlaka alınması gereken vitamin ve mineralleri anlatıyor.
Hem sizin, hem bebeğiniz için…
Hamilelik dönemi, hem anne adayının hem de bebeğin sağlığı için çok önemli bir süreçtir. Bu dönemde vücut sadece anne adayı için değil bebek için de çalışmaya başlar. Anne adayının tükettiği her besin bebek için hayati bir öneme sahiptir. Dolayısıyla bu süreçte anne adayının doğru ve dengeli beslenmesi, alması gereken vitamin ve mineraller konusunda bilinçli olması gerekir. Özellikle de demir, kalsiyum, iyot, çinko, B12 vitamini, omega3 gibi vitamin ve mineraller bebeğin sağlıkla büyümesi ve gelişmesi için belirleyici bir rol üstlenir.
Kemik sağlığı için kalsiyum
Bebeğin kemik gelişimi anne adayının kemik ve diş gelişimi için kalsiyum olmazsa olmaz bir maddedir. Ayrıca kan damarlarının kasılıp genişlemesine, sinirlerin birbirine sinyal göndermesine, kasların kasılmasına yardım eder. Dolayısıyla ihmal edilmemesi gerekir. Hamilelik döneminde bir kadının günlük olarak ihtiyaç duyduğu kalsiyum miktarı artar. Artan kalsiyum ihtiyacını karşılamak içinse süt ve süt ürünleri, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, fındık gibi kuruyemişler zengin bir kaynaktır.
Erken doğum riskini azaltmak için çinko
Büyüme, gelişme, üreme ve enzimlerin fonksiyonlarında önemli bir rol üstlenen çinko, aynı zamanda erken doğum riskini azaltmada etkili bir faktördür. Bu konuda yapılan araştırmalar, hamilelik döneminde ihtiyacından daha az çinko alan kadınların erken doğum ve düşük riskine daha yakın olduklarını göstermiştir. Et ve deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri ve yağlı tohumlar tüketilerek çinko ihtiyacı sağlanabilir.