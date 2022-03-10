Hamilelikte ağrı kesici içilir mi? Uzmanlar noktayı koydu

Gebelik sürecinde kullanılan bazı ilaçlar, bebek sağlığı için belirleyici bir rol oynuyor. Dolayısıyla anne adaylarının, hamilelik süresinde daha dikkatli olmaları gerekiyor. Anne adaylarında sıklıkla karşılaşılan mide yanması, baş ağrısı, idrar yolu enfeksiyonları ya da şeker hastalığı gibi durumlarda doktor kontrolü eşliğinde ilaç tedavisine başlanıyor. Bu kapsamda mevsimsel enfeksiyonlar ve hamileliğe özgü ağrılara bağlı olarak ilaç kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, “Gebelikte kullanılan her ilaç güvenli değildir. Çünkü annenin ağızdan aldığı her besin, bebeğe de geçmektedir. Dolayısıyla hamilelikte ilaç kullanımını sınırlandırmak zorunda kalıyoruz. Gebelik boyunca kullanılan ilaçlar kimi zaman çocuklarda dikkat eksikliği, otizm gibi belirtilere sebep oluyor. Bu yüzden gebelikte ilaç kullanımı çeşitli riskleri de beraberine getiriyor” diye belirtti.