Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyonları güncellendi
Merkez Bankası enflasyon beklentileri sonrasında bankalar emekliler için verdiği promosyonları güncelledi. En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte banka banka emekli promosyonları...
Merkez Bankası enflasyon beklentilerinin belli olmasıyla ocak ayı emekli maaş hesabı şimdiden başladı. Emekliler ise en yüksek promosyonu veren bankaları araştırmaya devam ediyor. Emekli promosyonu bankadan bankaya değişirken rakam 20 bin TL’ye kadar çıkıyor. İşte ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları…
Emekli maaş hesapları şimdiden başladı. Emekliler bir yandan da ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları takip ediyor. Özel bankalar ve kamu bankaları promosyon yarışına devam ederken bazı bankalara tutar 20 bin TL’ye çıkıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi bankalar veriyor?
İşte ağustos ayı emekli promosyon tutarları…
13 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI BELLİ OLDU
SSK ve Bağkur emeklileri yeni kampanyaları araştırmaya devam ediyor. Bankalar yeni müşteriler için promosyon tutarlarını güncelledi. Promosyonlar 4 maaş dilimine göre belirleniyor. 13 bankanın ödeme tutarları belli oldu.
13 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI BELLİ OLDU
SSK ve Bağkur emeklileri yeni kampanyaları araştırmaya devam ediyor. Bankalar yeni müşteriler için promosyon tutarlarını güncelledi. Promosyonlar 4 maaş dilimine göre belirleniyor. 13 bankanın ödeme tutarları belli oldu.