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  4. Hangi besinler cildimizi nemlendirir? İşte tamamen doğal nemlendiriciler

Hangi besinler cildimizi nemlendirir? İşte tamamen doğal nemlendiriciler

Soğuk kış günlerinde cildimiz hasar görebiliyor. Cildimize kullandığımız nemlendiricileri doğal besinlerle dengeleyebiliriz. Diyetisyen Aysima Duygu Aksoy konu hakkında önemli bilgiler verdi. İşte cilde iyi gelen besinler...

Hangi besinler cildimizi nemlendirir? İşte tamamen doğal nemlendiriciler - Resim: 1

Soğuk kış günleri, cildimizi kötü etkiliyor olabilir. Ama beslenme düzenimizle bu sorunu dengeleyebileceğimizi biliyor muydunuz?  

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Hangi besinler cildimizi nemlendirir? İşte tamamen doğal nemlendiriciler - Resim: 2

Sizin için cildimizin nem oranını arttıracak ve yaşlanma karşıtı olarak adlandırılan besinleri listeledim. Gelin beraber inceleyelim ve beslenme programımıza dahil edelim. 

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Hangi besinler cildimizi nemlendirir? İşte tamamen doğal nemlendiriciler - Resim: 3

Su: Gün içerisinde su tüketimini kesinlikle unutmayın ve suyun gücünü asla hafife almayın! Günlük mutlaka 2 Lt suyu cildinizin nemli kalması için tüketmelisiniz  

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Hangi besinler cildimizi nemlendirir? İşte tamamen doğal nemlendiriciler - Resim: 4

Hindistan cevizi: Kremlerin ve kozmetik ürünlerin içinde sıklıkla bulunan hindistancevizini öğünlerinize eklemenin de cildinizin nem oranına büyük faydası bulunmakta! İçtiğiniz kahvelerin içine hindistancevizi yağı olarak 1 tatlı kaşığı koyarak rahatlıkla tüketebilirsiniz  

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