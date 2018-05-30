Hangi çorba neye iyi geliyor?
Domates çorbası
Domatesin enerji değeri (kalorisi) azdır. Bir orta boy domatesle en fazla 25-30 kalori alırsınız. Domates ve domates ürünlerinin kilo yönetimini kolaylaştırmasının bir nedeni de budur. Domates lif zengini bir besindir. Lif bakımından zengin beslenme;
Kolesterol kan şekerine destek olur.
Kan basıncını azaltır.
Kansere karşı korur.
Kilo yönetimini kolaylaştırır.
Kansızlıkla mücadelede yardımcıdır.
Yuvalama çorbası
Besin değeri ve kalorisi yüksek bir sebze olan nohut, Yuvalama çorbasının başlıca beslecisi baklagilindendir.
Vücudu kuvvetlendirir. Beyinsel ve zihinsel yorgunluğu giderir. İştah açar. Mideyi kuvvetlendirir, bağırsakları yumuşatır ve bol idrar söktürür. Anne sütünü arttırır. Vücuttaki damarları açar. Cinsel isteği ve gücü arttırır. Sesi açar ve öksürüğü keser. Göğüs kanserine karşı koruyucudur. Vücutta fazla su toplanmasını önler. Östrojen hormonunu dengeleyici etkisi ile özellikle menopoz döneminde faydalıdır.
Brokoli çorbası
Brokoli içerdiği maddeler açısından insan sağlığı üzerinde çok faydalıdır. Vitamin değerleri açısından; A, E ve C vitaminlerini içermektedir. İçerdiği flavonoidler bakımından bağışıklık sistemimizi güçlendiren bir özelliğe sahiptir. Antibiyotik özelliğe sahip olan brokoli, bu yönüyle prostatitis’e (prostat enfeksiyonu) karşı çok etkindir. Aynı zamanda hem bağışıklık sistemimizi güçlendirmekte hemde antibiyotik vazifesi görmektedir.
Brokoli, meme, prostat, bağırsak ve idrar kesesi kanserlerine karşı güçlü bir koruyucudur. Brokoli içerdiği bazı indol ve indol türevleri (bitkisel hormonlar) açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bu sayede vücudumuzdaki hormon dengesini ayarlayıcı özelliğe sahiptir.
Ezogelin çorbası
Mercimek çorbasından pek farkı olmayan ezogelin çorbası, besin değeri oldukça yüksek olan mercimek vücuda ve zihne güç verir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Gözlere de yararlıdır. Mercimeğin kalori değeri de yüksektir. Enerji verir ve yorgunluğu giderir. Kansızlara faydalıdır. Anne sütünü attırır. Kandaki kolesterol oranını düşürür ve kan akışını hızlandırır. Kalp ve damar hastalıkları ile şeker hastalığından korunmaya yardımcı olur. Kalp krizi riskini azaltır. Bağırsakları çalıştırarak vücuttaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasını kolaylaştırır ve kabızlığı giderir.