Hangi kanser türüne hangi besin iyi gelir?

Risk faktörleri: Genellikle 50 yaşın üzerindeki kadınlarda; hiç çocuğu olmamış ve ilk çocuklarını otuz yaşından sonra doğuran, hiç emzirmemiş olan kadınlarda, ideal ağırlıklarının yüzde 40 üzerinde olan kadınlar ile cinsel olgunluğa gecikmiş olarak gelen veya gecikmiş menopozu olan kadınlarda ve ailesinde menopoz öncesi meme kanseri olayı olan kadınlarda ortaya çıkar.