Hangi kanser türüne hangi besin iyi gelir?
Hangi kanser türüne hangi besin iyi gelir?
Özellikle son yıllarda hızla yayılan kanser hastalığında erken teşhis, tedavide önemli rol oynuyor.
Uzmanlar bu hastalığın vücuttaki ilk belirtilerini ve korunmak için tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:
MEME KANSERİ
Belirtiler: Memede bir sertlik veya kitle, meme uçlarından gelen akıntı veya kan.
Risk faktörleri: Genellikle 50 yaşın üzerindeki kadınlarda; hiç çocuğu olmamış ve ilk çocuklarını otuz yaşından sonra doğuran, hiç emzirmemiş olan kadınlarda, ideal ağırlıklarının yüzde 40 üzerinde olan kadınlar ile cinsel olgunluğa gecikmiş olarak gelen veya gecikmiş menopozu olan kadınlarda ve ailesinde menopoz öncesi meme kanseri olayı olan kadınlarda ortaya çıkar.