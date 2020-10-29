Hastaneye yatırılan her 100 korona hastasından biri felç oluyor

EN SIK "AKUT İSTEMİK İNME" GÖRÜLÜYOR

Araştırmacılar, yeni tip corona virüs nedeniyle en sık görülen felç türünün, akut istemik inme olduğunu açıkladı. Kalp hastalıklarından sonra dünya genelinde ikinci gelen ölüm nedeni olan inme, kan pıhtısının damarı tıkaması veya kan damarının yırtılması sonucu beyne giden kan akımının bozulmasıyla oluşuyor. Akut istemik inme oluştuğunda ilgili beyin hücreleri ölüyor.