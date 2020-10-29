Hastaneye yatırılan her 100 korona hastasından biri felç oluyor
Son yapılan araştırmalar, koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan her 100 kişiden birinin, virüsün neden olduğu kan pıhtılaşması ve sitokin fırtınası nedeniyle felç geçirme ihtimali olduğunu ortaya koydu.
İngiltere’de yer alan Cambridge Üniversitesi’ndeki İnme Araştırma Grubu’ ndan bilim insanları, Covid-19 ve felç arasındaki ilişkiyi anlamak için 100 binden fazla hastayı kapsayan 61 küresel çalışmayı analiz etti.
DÜNYA GENELİNDE BİNLERCE KİŞİ COVİD-19 NEDENİYLE FELÇ OLDU
Journal of Stroke adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmanın sonuçlarında corona virüs nedeniyle hastaneye yatırılan her bin kişiden 14’ünün felç olduğu ortaya çıktı.
Çalışmanın yazarlarında Hugh Markus, bu durumun dünya genelinde Covid-19 teşhisi konulan binlerce kişinini felç olabileceği anlamaına geldiğini söyledi.
Markus, “Veriler, felç oranın 0,014 olduğunu gösteriyor. Bu da hastanede yatan 100 kişiden en az birinin Covid-19 kaynaklı felç geçirdiğini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.
EN SIK "AKUT İSTEMİK İNME" GÖRÜLÜYOR
Araştırmacılar, yeni tip corona virüs nedeniyle en sık görülen felç türünün, akut istemik inme olduğunu açıkladı. Kalp hastalıklarından sonra dünya genelinde ikinci gelen ölüm nedeni olan inme, kan pıhtısının damarı tıkaması veya kan damarının yırtılması sonucu beyne giden kan akımının bozulmasıyla oluşuyor. Akut istemik inme oluştuğunda ilgili beyin hücreleri ölüyor.