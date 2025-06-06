Hava sıcaklıkları bir anda arttı, hayati uyarı geldi

Mevsim sıcaklıklarının artmasıyla terleme kaynaklı cilt problemlerinin oluşabileceğini söyleyen Doç. Dr. Doğan, "Bunlara bağlı olarak da cildin bazı bölgelerinde mantar enfeksiyonları görmekteyiz. En sık görülen bölgeler koltuk altı, kasıklar, ayak parmak araları, tırnak gibi bölgelerde görülebilmekte. Biraz daha kilolu insanlarda kıvrım, katlantı bölgelerinde, göbek altlarında ya da göğüs altlarında da yine mantar enfeksiyonlarıyla karşılaşabilmekteyiz. Bunlar için önerimiz şu olacak; terleme sonrası kıyafetlerini değiştirmeleri ve sık duş almaları bir önlemdir. Bu bölgelerde kızarıklık, renk değişikliği gibi bir durumla karşılaşmalar durumunda ise en yakın bir sağlık kurumuna başvurmalarını önereceğiz. Bu hastalıklar çünkü ilerleyici hastalıklardır, vücudun diğer bölgelerine de yayılabilir. Ayrıca kaşıma yolu ile de taşınması mümkündür. Bu bölgelerin kaşınıp sonra diğer bölgelere temas etmesi, bu mantar enfeksiyonun yayılmasına yol açacaktır" diye konuştu.