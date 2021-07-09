Havuz sonrası gözlerde neden batma hissi oluşur?

Bu belirtilere dikkat!

· Gözlerde sulanma,

· Yanma,

· Kızarıklık,

· Gözlerde batma hissi,

· Kaşıntı,

· Lens kullanılıyorsa zorlanma,

· Göz çevresinde yapışkan ince bir tabaka şeklinde kendini belli eden konjonktivit problemi aynı zamanda ışığa karşı hassasiyete sebep olur. Bu şikayetleri yaşayan kişilerin mutlaka uzman bir göz doktoruna başvurması gerekir. Çünkü ihmal edildiğinde çok daha ciddi sorunlara sebep olabilir.