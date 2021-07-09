Havuz sonrası gözlerde neden batma hissi oluşur?
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kemal Yıldırım, özellikle havuz kullanımına bağlı olarak gelişen göz enfeksiyonları hakkında bilgi verdi.
Kullandığınız havuzun temizliğinden emin misiniz?
Söz konusu yaz ayları olduğunda bazı dış etkenler, göz hastalıklarının gelişmesine neden olur. Özellikle de yazın sıcaklarından bunalan kişilerin tercih ettiği havuzlar, temizliğinden emin olunmadığında ciddi sorunlara davetiye çıkarabilir.
Batma hissi kimlerde daha sık görülür?
· Havuzu çok sık kullanan kişilerde,
· Vücut direnci düşük olan kişilerde,
· Kontakt lens kullanan kişilerde görülür. Kontakt lensin en büyük handikabı ise havuzun suyunu emerek mikroorganizmaların gözeneklere yerleşmesine sebep olması ve enfeksiyonlar geliştirmesidir.
Göz sağlığı ihmale gelmez
En çok karşılaşılan sorunların başında ise konjonktivit gelmektedir. Klorlama veya farklı dezenfeksiyon işlemleriyle sterilizasyonu sağlanmayan havuzlardan bulaşan virüs, bakteri ve parazit gibi mikroorganizmalar sebebiyle ortaya çıkar.
Bu belirtilere dikkat!
· Gözlerde sulanma,
· Yanma,
· Kızarıklık,
· Gözlerde batma hissi,
· Kaşıntı,
· Lens kullanılıyorsa zorlanma,
· Göz çevresinde yapışkan ince bir tabaka şeklinde kendini belli eden konjonktivit problemi aynı zamanda ışığa karşı hassasiyete sebep olur. Bu şikayetleri yaşayan kişilerin mutlaka uzman bir göz doktoruna başvurması gerekir. Çünkü ihmal edildiğinde çok daha ciddi sorunlara sebep olabilir.