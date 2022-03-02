Her 3 kadından birinde görülüyor: İdrar kaçırmadan korunmanın 7 yolu
İdrar kaçırma, 30 yaş üzerindeki her 3 kadından birinin yaşadığı, genellikle utanıp çekinildiği için toplumda gizlenen sağlık problemleri arasında yer alıyor. Uzmanlar idrar kaçırma sorunundan korunmak için bazı önerilerde bulundu.
Tamamen doğuştan olan ya da sonradan gelişen, zorlu doğumlarla pelvik taban kaslarının zayıflaması sonucu da meydana gelebilen idrar kaçırma, özellikle kadınlarda ciddi bir sosyal ve psikolojik sorun olarak görülüyor. İdrar kaçırma problemi yaşayan birçok kadın, tedavi yolları aramak yerine çocuk bezi ya da idrar pedi kullanmak gibi geçici çözümlerle yaşam kalitesini kısıtlıyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Emine Barın, kadınlarda yaşanan idrar kaçırma ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.
Sürekli idrar pedi kullanmak hayat kalitesini düşürüyor
30 yaş sonrası sıklığı giderek artan idrar kaçırma, neredeyse her 3 kadından 1’inde görülmektedir. Ancak sadece ilerleyen yaşlarda değil genç kızlarda da görülebilen bu sorun; koku, hijyen gibi sebepler nedeniyle kadınların kendini sosyal yaşamdan kısıtlamasına yol açmaktadır. İleri yaşlarda genellikle organ sarkmaları, geçirilmiş sık ve zorlu doğumlar, sigara kullanımı gibi sebeplerle ortaya çıkan idrar kaçırma sorunu genetik olarak doğuştan pelvik taban kaslarının zayıflığı nedeniyle de yaşanabilmektedir. Problemin çok yaygın olması, kadınlar için özel üretilen idrar pedlerinin kullanımının ciddi oranda artmasına yol açmaktadır.
Oluşum sebepleri açısından idrar kaçırmanın birçok tipi bulunsa da en sık karşılaşılan 3 ana tip idrar kaçırma bulunmaktadır:
Stres tipi idrar kaçırma: Bu gruptaki stres, psikolojik stres değildir. Karın içi basıncını artıran öksürme, hapşırma, ıkınma, ağır kaldırma gibi stres durumlarında idrar kaçırmadır. Sıklıkla mesane ve dış işeme yolu yani üretra arasındaki açının bozulmasıyla meydana gelen bir kaçırma tipidir. Genellikle rahim ve idrar kesesinde sarkmalar söz konusudur.
Sıkışma tipi (urge) idrar kaçırma: Bu grupta mesane dolu veya boşken aniden gelişen ve tuvalete yetişemeden idrar kaçırma söz konusudur. Özellikle su sesi (örneğin bulaşık yıkama), soğuk içecekler veya soğuğa maruz kalmak, bu durumu tetikleyebilir. Beklenmedik zamanlarda hatta uykuda da ortaya çıkabilen bu durumda, damla damla veya fazla miktarda idrar kaçırma olabilir.