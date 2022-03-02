Her 3 kadından birinde görülüyor: İdrar kaçırmadan korunmanın 7 yolu

Sürekli idrar pedi kullanmak hayat kalitesini düşürüyor

30 yaş sonrası sıklığı giderek artan idrar kaçırma, neredeyse her 3 kadından 1’inde görülmektedir. Ancak sadece ilerleyen yaşlarda değil genç kızlarda da görülebilen bu sorun; koku, hijyen gibi sebepler nedeniyle kadınların kendini sosyal yaşamdan kısıtlamasına yol açmaktadır. İleri yaşlarda genellikle organ sarkmaları, geçirilmiş sık ve zorlu doğumlar, sigara kullanımı gibi sebeplerle ortaya çıkan idrar kaçırma sorunu genetik olarak doğuştan pelvik taban kaslarının zayıflığı nedeniyle de yaşanabilmektedir. Problemin çok yaygın olması, kadınlar için özel üretilen idrar pedlerinin kullanımının ciddi oranda artmasına yol açmaktadır.

Oluşum sebepleri açısından idrar kaçırmanın birçok tipi bulunsa da en sık karşılaşılan 3 ana tip idrar kaçırma bulunmaktadır: