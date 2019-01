Her gün 2 fincan yoğurt tüketmenin inanılmaz faydaları

HER GÜN YAKLAŞIK 2 FİNCAN YOĞURT TÜKETTİLER



AA'nın haberine göre; araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi.