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Her gün çay içenlere güzel haber

ABD'de bilim insanları, her gün çay içen kişilerin ölüm riskinin içmeyenlere göre yüzde 13 daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Her gün çay içenlere güzel haber - Resim: 1

Hergün çay içenlerin ölüm riskinin içmeyenlere göre daha düşük olduğu bildirildi. 

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Her gün çay içenlere güzel haber - Resim: 2

ABD'nin Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden (NIH) bilim insanları, 2006-2010 tarihleri arasında, İngiltere'nin 'Biobank' veri bankasını kullanarak 40 ila 69 yaş aralığındaki 498 bin 043 kişiye anket yoluyla ‘çay içme alışkanlıklarını’ sordu.

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Her gün çay içenlere güzel haber - Resim: 3

Ankete cevap verenler, 2022 yılına kadar takip edildi. Bilim insanları elde ettikleri sonuçları dün basın bülteniyle açıklayarak 'her gün en az iki defa çay içen kişilerin ölüm riskinin yüzde 9 ila yüzde 13 daha düşük olduğunu' duyurdu.

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Her gün çay içenlere güzel haber - Resim: 4

Bilimsel çalışmanın açıklamasında "Kafein metabolizmasındaki genetik çeşitlilikten bağımsız olarak, günde 2 veya daha fazla çay içenler arasında; daha yüksek çay alımıyla daha düşük ölüm riski ilişkilendirildi. Bu bulgular, daha yüksek alım seviyelerinde bile çayın sağlıklı bir diyetin parçası olabileceğini düşündürmektedir" denildi.

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