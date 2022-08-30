Her gün çay içenlere güzel haber

Bilimsel çalışmanın açıklamasında "Kafein metabolizmasındaki genetik çeşitlilikten bağımsız olarak, günde 2 veya daha fazla çay içenler arasında; daha yüksek çay alımıyla daha düşük ölüm riski ilişkilendirildi. Bu bulgular, daha yüksek alım seviyelerinde bile çayın sağlıklı bir diyetin parçası olabileceğini düşündürmektedir" denildi.