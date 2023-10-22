Her sabah alarmı erteleyenlere bu sefer iyi haber geldi

Stockholm Üniversitesi’nden Dr Tina Sundelin şunları söyledi: “Bulgular, eğer keyif alıyorsanız sabahları ertelemeyi bırakmanız için hiçbir neden olmadığını gösteriyor. Aslında bu, sabah uyanmakta zorlananların kalktıklarında biraz daha uyanık olmalarına yardımcı bile oluyor denebilir.”