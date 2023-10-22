Her sabah alarmı erteleyenlere bu sefer iyi haber geldi
Yeni bir araştırma sabah uyanırken alarmı erteleyenlerle ilgili bir ezberi bozdu...
Sabah uyanıp okula ya da işe gitmek hiç de kolay gelmeyebiliyor. Hatta bu yüzden pek çok kişi alarmını defalarca erteleyip son ana kadar yatmaya devam etmeyi tercih edebiliyor.
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Yeni bir araştırmaya göre bunu yapmak günü daha dinç geçirmek adına iyi bir şey.
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Araştırmacılar, alarm çaldıktan sonra yarım saat daha uyuyan insanların, uyandıklarında beyin testlerinde, yataktan anında kalkanlara göre daha iyi performans gösterdiklerini söylüyor.
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Stockholm Üniversitesi’nden Dr Tina Sundelin şunları söyledi: “Bulgular, eğer keyif alıyorsanız sabahları ertelemeyi bırakmanız için hiçbir neden olmadığını gösteriyor. Aslında bu, sabah uyanmakta zorlananların kalktıklarında biraz daha uyanık olmalarına yardımcı bile oluyor denebilir.”
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