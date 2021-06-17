Herkesin merak ettiği soru: Biontech 2. doz ne zaman yapılır?
Ülke genelinde koronavirüse karşı aşılama tüm hızıyla devam ederken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji U aşı olan vatandaşların aklına takılan sorulara yanıt verdi.
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında SGK'ye kayıtlı çalışanların aşı randevu sistemine dahil edilmesiyle hastanelerde yaşanan yoğunluk sürüyor. Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 37 milyon 263 bin 787'ye ulaştı. Pek çok vatandaş ise 2. dozu ne zaman olacağını sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
Aşılama öncesinde imzalanan ve bir nüshası aşılanan kişide kalan onam formunda BioNTech aşısı ikinci dozunun 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor.
FARKLI DOZLAR KULLANILABİLİR Mİ?
Görüşlerine başvurduğumuz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı bu soruya, “Hangi aşı ile başladıysanız onunla devam etmelisiniz. İki dozun da aynı aşı yapısında olması gerekiyor. Şöyle açıklayayım: İlk doz BioNTech oldunuz ikinci dozu başka bir mRNA aşısı ile olabilirsiniz. Ya da ilk dozu Sinovac oldunuz ikinci dozu başka bir inaktif aşı ile olabilirsiniz. Burada önemli olan nokta iki dozun da aynı aşı yapısında olması” cevabını verdi.Kısacası bir dozu BioNTech, diğerini Sinovac olmak söz konusu değil.
YAN ETKİLERİ VAR MI?
Uzmanlar BioNTech aşısının en sık görülen yan etkilerini “Aşı yerinde ağrı, halsizlik, baş ağrısı, ateş yapabiliyor. Çok ciddi bir yan etki ile karşılaşmadık” sözleriyle anlatıyor.