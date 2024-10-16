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Hileli gıdalar listesi güncellendi: Zeytinyağında yasaklı madde kullanmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıdalar listesini güncelledi. Bu sefer zeytinyağında hile yapan firmalar ifşa edildi.

Kaynak: Haber3.com
Hileli gıdalar listesi güncellendi: Zeytinyağında yasaklı madde kullanmışlar - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet sitesi üzerinden sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar ile taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi.  

16 Ekim tarihli listede zeytinyağlarında yapılan hileler ifşa edildi. Bakanlığın ''sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar'' başlığı altında paylaştığı listeye göre, 8 firmanın ürünlerinde "gıdada kullanımına izin verilmeyen boya" tespit edildi. 

Birçok firmanın ise naturel sızma zeytinyağına tohum yağı ve daha düşük kalitede zeytinyağı karıştırdığı belirlendi.

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Hileli gıdalar listesi güncellendi: Zeytinyağında yasaklı madde kullanmışlar - Resim: 2

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar:

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Hileli gıdalar listesi güncellendi: Zeytinyağında yasaklı madde kullanmışlar - Resim: 3
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Hileli gıdalar listesi güncellendi: Zeytinyağında yasaklı madde kullanmışlar - Resim: 4

Taklit ve tağşiş yapılan ürünler:
 

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