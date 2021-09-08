Hindistan'dan yeni tehlike: Nipah virüsü nedir?
Koronavirüs kabusu tüm dünyayı etkisi altına alırken Hindistan'dan bir virüs haberi daha geldi. Hindistan'da can alan, Nipah virüsü hakkında tüm bilgiler haberimizde.
Nipah virüsü ile ilgili araştırmalar hızlandı. Koronavirüsle mücadele devam ederken nipah virüsü ile ilgili can kaybı haberi Hindistan’dan geldi. Yarasa kaynaklı olan nipah virüsünün belirtileri arasında öksürük, boğaz ağrısı, ağrı, yorgunluk bulunuyor. Ayrıca ölüme neden olabilen beyin şişmesi gibi solunum semptomları da görülebiliyor.
NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?
Nipah virus (NiV) enfeksiyonu, insan ve hayvanlarda ciddi hastalık yapan ve yeni ortaya çıkan bir zoonozdur. Enfekte kişilerde, Nipah virüsü, asemptomatik (subklinik) enfeksiyondan akut solunum yolu hastalığına ve ölümcül ensefalite (beyin iltihabı) kadar çeşitli hastalıklara neden olur.
Nipah virüsü, Hendra virüsü ile yakından ilişkilidir. Her ikisi de Paramyxoviridae ailesindeki yeni bir virüs sınıfı olan Henipavirus cinsinin üyeleridir.
NİPAH VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?
Nipah virüsünün insanlar ya da hayvanlar için herhangi bir tedavi ya da aşı mevcut değildir. İnsanlar için birincil tedavi destekleyici bakımdır.
NİPAH VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ
Nipah virüsüne (NİV) belirtileri öksürük, boğaz ağrısı, ağrı, yorgunluk bulunuyor. Ayrıca ölüme neden olabilen beyin şişmesi gibi solunum semptomları da görülebiliyor. Kuluçka süresinin belirtileri arasında ise baş dönmesi, uyuşukluk, değişmiş bilinç ve akut ensedaliti gösteren nörolojik işaretler bulunuyor.