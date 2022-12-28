İbn-i Sina'nın reçetesi açıklandı; işte sağlık veren o liste
Dünya çapında ''Tıbbın Babası'' olarak anılan İbn-i Sina'nın yıllar önce önermiş olduğu ve sağlık veren bitkilerin listesi paylaşıldı.
Çalışmalarıyla dünya tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran İbn-i Sina, aradan geçen yüzlerce yıla rağmen önerileriyle hastalıklara çare olmaya devam etmektedir. Hastalık düşmanı besinlerden vücuda kuvvet veren besinlere kadar birçok reçetesi bulunan bilim insanı ve tabip, zehri atan ve vücudu tertemiz yapan bitkilere değinmeyi de ihmal etmemişti.
İbn-i Sina'nın vücuttaki mikropları söküp atan bir reçetesi var. Bu reçetedeki bitkileri kullanırsanız hem bağışıklık sisteminizi güçlendiriyorsunuz hem de vücuttaki zehri söküp atıyorsunuz.
Yıllar önce soğuk algınlığından mide problemlerine kadar her hastalığa karşı kendi şifalı ilaçlarını hazırlayan İbn-i Sina, besinlerin şifasını da tek tek açıklıyor.
Turunçgillerin kabuğunun bile şifalı olduğunu belirten ve suyundan reçeline kadar tüketilmesini öneren İbn-i Sina, cevizi ise balla tüketmeyi tavsiye ediyor.