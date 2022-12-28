İbn-i Sina'nın reçetesi açıklandı; işte sağlık veren o liste

Çalışmalarıyla dünya tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran İbn-i Sina, aradan geçen yüzlerce yıla rağmen önerileriyle hastalıklara çare olmaya devam etmektedir. Hastalık düşmanı besinlerden vücuda kuvvet veren besinlere kadar birçok reçetesi bulunan bilim insanı ve tabip, zehri atan ve vücudu tertemiz yapan bitkilere değinmeyi de ihmal etmemişti.