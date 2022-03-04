İdrara sık çıkma hastalık habercisi mi? Bu belirtilere dikkat!

Belirtileri;

Kandaki yüksek şekeri idrar ile vücut dışına atabilmek için çok susamaya başlarız. Dolayısıyla çok sık idrara çıkmaya başlarız.

Kan şekeri hücre içine giremediği için vücudumuz hep açtır ve çok yemek yeriz.

Çevrenizde ağzı çok kuruyan, çok su içen, çok idrar yapan ve çok acıkan birisini görürseniz hemen ona kan şekeri tahlili yaptırmasını önerin. Çünkü bu üç belirti şeker hastalığının ilk belirtileridir.

Bu ilk 3 belirtinin dışında halsizlik ilk başlarda ani kilo kaybı, yorgunluk, vücudumuzda özellikle kollarda ve bacaklarda uyuşma, karıncalanma, parmak uçlarında his kaybı ve görme bozuklukları başlar. İlk dönem geçtikten sonra aşırı bir kilo alımı da başlar. O kadar çok su içmelerine rağmen ciltleri hep kurudur. Kan şekerini idrar ile dışarı attıkları için, sık idrar yolu enfeksiyonu da olurlar.