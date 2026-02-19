İftarda şifa olsun derken sağlığınızdan olmayın: İşte güvenli hurma seçimi rehberi
İftar sofralarının baş tacı hurma, yanlış seçildiğinde şifa yerine risk saçabiliyor. Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, glikoz şurubu ilave edilmiş, dökme ve etiketsiz satılan hurmalara karşı tüketicileri uyardı. "Parlak görünüm kalite değil, glikoz göstergesidir" diyen uzmanın, böceklenme ve saklama koşulları hakkındaki çarpıcı açıklamaları haberimizde.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan hurmalar için uzmanlardan kritik bir "etiket" uyarısı geldi. Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, hurmanın doğal bir enerji kaynağı olduğunu ancak piyasadaki bazı ürünlerin katkı maddeleriyle "sağlık düşmanı" haline getirildiğini vurguladı.
Glikoz Şurubu Tehlikesi: Neden Parlak Hurmadan Kaçmalıyız?
Pek çok tüketici, daha iştah açıcı göründüğü için parlak ve pürüzsüz hurmaları tercih ediyor. Oysa Bayburtluoğlu, bu parlaklığın ardındaki tehlikeye işaret ediyor:
Toz Çeker: Glikoz şurubu hurmanın yapışmasını engellerken dışarıdaki tozu ve kiri üzerine çeker.
Şeker Dengesi: Hurma zaten doğal şeker içerir; eklenen glikoz şurubu kan şekerini hızla yükselterek kalori yükünü artırır.
Aldatıcı Görünüm: Parlaklık bir kalite göstergesi değil, katkı maddesi işaretidir.
"Dökme Ürün Tercih Etmiyorum"
Ambalajsız ve açıkta satılan "dökme" hurmaların risklerine değinen uzman, etiket okumanın önemini hatırlattı. Üretim ve son tüketim tarihi belli olmayan ürünlerin hijyenik olmayan koşullarda paketlenebileceğini belirten Bayburtluoğlu, "Uygun saklanmayan hurmaların içinden böcek çıkması bile mümkün" diyerek uyardı.