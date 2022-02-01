İğneden korkanlara müjde! Koronarivirüs aşısının hapı geliştirildi

Şimdi MIT’den araştırmacılar, aşıların sindirilebilir bir hap yoluyla verilmesi için alternatif bir yol sağlamaya bir adım daha yaklaştı. Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından Covid-19 aşılarında kullanılan teknoloji olan mRNA yöntemini kullanarak yaban mersini boyutunda bir tablet aşı geliştirdiler.