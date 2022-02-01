İğneden korkanlara müjde! Koronarivirüs aşısının hapı geliştirildi
Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan MIT'den bilim insanları, iğne korkusu nedeniyle aşı yaptıramayan insanlar için Covid-19 aşısı hapı geliştirdi. mRNA teknolojisini kullanan uzmanlar, insan deneylerinin yakında başlayacağını duyurdu.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki (MIT) bilim insanlarının bildirdiğine göre, Covid-19'a karşı aşılanmamış insanların yüzde 10’u iğne korkusu nedeniyle aşı olmuyor.
Şimdi MIT’den araştırmacılar, aşıların sindirilebilir bir hap yoluyla verilmesi için alternatif bir yol sağlamaya bir adım daha yaklaştı. Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından Covid-19 aşılarında kullanılan teknoloji olan mRNA yöntemini kullanarak yaban mersini boyutunda bir tablet aşı geliştirdiler.
Daha önce, mRNA bazlı ilaçlar, insan sindirim sisteminin asidik yapısı nedeniyle ağızdan uygulanamıyordu. Ancak uzmanlar yeni hapın sindirim sisteminin geri kalanını atlayarak içeriğini doğrudan midenin iç kısmına boşaltabileceğini umuyor. c
İNSANLAR ÜZERİNDE TEST EDİLECEK
Araştırma ekibi. hapın Covid-19 aşılarına benzer bir bağışıklık tepkisi oluşturmak için kullanılıp kullanılamayacağını insanlar üzerinde test etmeyi planladıklarını duyurdu.