İki çocuk annesi 30 yaşındaki Melek tüm kanser hastalarına umut oldu!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Melek A. (30), 2020- 2024 yılları arasında 3 kez lenfoma kanserine yakalandı. Akıllı ilaç, kemoterapi ve radyoterapi tedavileriyle her seferinde kanseri yenmeyi başaran Melek A., yaşadığı zorlu süreçleri sanal medya hesabından paylaşarak, kendisi gibi kanser hastası olanlara umut olmaya başladı.