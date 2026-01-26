İki çocuk annesi 30 yaşındaki Melek tüm kanser hastalarına umut oldu!
Kocaeli'nde yaşayan 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Melek 5 yıl içerisinde tam 3 kez yakalandığı kanseri 3 seferinde de yenmeyi başararak tüm kanser hastalarına umut oldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Melek A. (30), 2020- 2024 yılları arasında 3 kez lenfoma kanserine yakalandı. Akıllı ilaç, kemoterapi ve radyoterapi tedavileriyle her seferinde kanseri yenmeyi başaran Melek A., yaşadığı zorlu süreçleri sanal medya hesabından paylaşarak, kendisi gibi kanser hastası olanlara umut olmaya başladı.
Melek A., 2020'de burun ameliyatı öncesi çekilen tomografide lenf bezlerinin büyük görülmesi üzerine yapılan tetkiklerde, lenfoma kanseri olduğunu öğrendi. Kemoterapi tedavilerine başlayan Melek A., hastalığın hızla ilerlemesi nedeniyle yaklaşık 6 ay yatarak tedavi gördü. Tedavi sonrası hastalığı atlatan Melek A., 2022 yılında ikinci çocuğuna hamile olduğunu öğrendi.
Doğumdan kısa süre sonra yapılan kontrollerde bu kez hastalığın nüksettiğini öğrenen Melek A., yeniden kemoterapi almaya başladı. 4 aylık tedavi süreci sonrası kök hücre nakliyle kanseri yenen Melek A., 2024 yılında yeniden aynı hastalığa yakalandı.
Yaklaşık 1 yıl süren akıllı ilaç, kemoterapi ve radyoterapi tedavileri sonrası 3'üncü kez hayata tutunan Melek A., yaşadığı süreçleri sanal medya hesabından paylaşarak kendisi gibi kanser hastası olanlara umut oluyor.