İleri yaş kanserleriyle ilgili yeni tehlike: Silver Tsunami

Dolayısıyla karar vericilerin, ulusal sağlık politikalarını planlayan kurumların, üniversitelerin ve sağlık profesyonellerinin bu gerçekliğe hazırlıklı olması gerekiyor” dedi. Ülkemizde, geriatrik hemotoloji onkoji kavramına yönelik ilk kez düzenlenen sempozyumdan elde edilecek çıktıların büyük önem taşıdığını söyleyen Rektör Hotar, “Dokuz Eylül Üniversitemiz, kanser ve geriatri alanlarında akademik çalışmalar yürüten, nitelikli sağlık hizmeti sunan bir yükseköğretim kurumu olarak görevlerini başarıyla yerine getiriyor. Onkoloji enstitümüz bünyesinde ülkemizin ilk translasyonel onkoloji anabilim dalı ile ergen ve genç erişkin tümör bilim dalını kuran üniversitemiz, yine Türkiye’nin ilk Geriatrik Onkoloji Bilim Dalına da ev sahipliği yapıyor. Rektörlük olarak geriatriyi ilgilendiren her konuda hassasiyet gösteriyor, bu konuda çalışmak isteyen mensuplarımızı, proje ve yatırımları destekliyoruz. Ulusal ve uluslararası işbirliklerini teşvik etmeye, ileri yaş grubunda yer alan bireylerimize yönelik sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.