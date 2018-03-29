İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi: İnterstitiyum
Günümüzde anatomiyle ilgili birçok bilgi gün yüzüne çıkmış olsa da keşfedilmeyi bekleyen belki de ‘sayısız’ bilinmezler bulunuyor. ABD’nin New York Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, insan vücudunda daha önce keşfedilmeyen bir organın varlığını ortaya koydu: İnterstitiyum.
KANSER ÇALIŞMALARINA YARDIMCI OLACAK
Daha önce yoğun yapıdaki birbirleriyle iletişim kurabilen dokuların tüm vücudu kapladığı düşünülürken, bunun yerine sıvı dolu bölümlerden oluşan bir ağın deri altında ‘şok emici’ olarak görev yaptığı keşfedildi.
Yeni keşif insan vücudunun daha iyi anlaşılmasına yardım edeceği gibi, bilim insanlarının, kanserin vücudun bazı bölgelerini nasıl ele geçirdiğini ve buralarda yayıldığını anlamasını da kolaylaştıracak. Araştırmayı yapan ekip, organın yeni keşfedildiğini ve tüm vücutta bulunduğunu, ancak bugüne kadar tanımlanamadığını kaydetti.