İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi: İnterstitiyum

Günümüzde anatomiyle ilgili birçok bilgi gün yüzüne çıkmış olsa da keşfedilmeyi bekleyen belki de ‘sayısız’ bilinmezler bulunuyor. ABD’nin New York Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, insan vücudunda daha önce keşfedilmeyen bir organın varlığını ortaya koydu: İnterstitiyum.