SON DAKİKA
2017 BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 29 Mart 2018 10:35

İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi: İnterstitiyum

İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi: İnterstitiyum

Günümüzde anatomiyle ilgili birçok bilgi gün yüzüne çıkmış olsa da keşfedilmeyi bekleyen belki de ‘sayısız’ bilinmezler bulunuyor. ABD’nin New York Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, insan vücudunda daha önce keşfedilmeyen bir organın varlığını ortaya koydu: İnterstitiyum.

1/ 10
İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi: İnterstitiyum

KANSER ÇALIŞMALARINA YARDIMCI OLACAK

Daha önce yoğun yapıdaki birbirleriyle iletişim kurabilen dokuların tüm vücudu kapladığı düşünülürken, bunun yerine sıvı dolu bölümlerden oluşan bir ağın deri altında ‘şok emici’ olarak görev yaptığı keşfedildi.

2/ 10
İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi: İnterstitiyum

Yeni keşif insan vücudunun daha iyi anlaşılmasına yardım edeceği gibi, bilim insanlarının, kanserin vücudun bazı bölgelerini nasıl ele geçirdiğini ve buralarda yayıldığını anlamasını da kolaylaştıracak. Araştırmayı yapan ekip, organın yeni keşfedildiğini ve tüm vücutta bulunduğunu, ancak bugüne kadar tanımlanamadığını kaydetti.

3/ 10
İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi: İnterstitiyum

Bilim insanları, dokular arasında sıvı kaplı ağın yeni bir organ olduğunu keşfetti.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM