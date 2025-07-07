İnternette ölümcül ticaret ifşa oldu: İçeriklerinde sibutramin tespit edildi
Özellikle yaz aylarında ve öncesinde internette bir anda artan "zayıflama ilacı" ticaretinda kırmızı alarm çanları çalıyor. İnternet üzerinden satılan zayıflama ilaçlarında ölüme bile yol açabilecek insan sağlığına zararlı "sibutramin" maddesi tespit edildi.
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın ve Eczacılık Fakültesi öğrencileri, TÜBİTAK desteğiyle ‘İnternette Satılan Zayıflama İlaçlarının Sağlığa Etkileri’ başlıklı bir araştırma yürüttü.
Araştırmaya göre internetten satın alınan zayıflama ilaçlarında yapılan incelemede 11 farklı ürünün 3’ünde kalp hastalıklarına yol açabildiği için birçok ülkede yasaklanan ‘sibutramin’ etken maddesi tespit edildi.
Araştırmanın sonuçlarını Prof. Dr. Ahmet Aydın açıkladı. Zayıflama ürünleri konusundaki bilgi kirliliği nedeniyle bu ürünleri araştırdıklarını belirten Prof. Dr. Aydın, “Çok sayıda insanın bu ürünler nedeniyle sağlığını kaybettiğini gerek tıbbi yayınlardan gerek haberlerden biliyoruz. İncelediğimiz ürünleri seçerken kriterimiz internetten temin edilmiş olmasıydı. Çünkü buradaki en büyük potansiyel risk, internetten alınan ürünlerde. Bu ürünlerin güvenilirliği her zaman sorgulanabilir durumda" ifadelerini kullandı.
Analiz sürecinde yüksek performanslı ince tabaka kromatografisi (HP-TLC) yöntemini kullandıklarını belirten Prof. Dr. Aydın, çalışmayı şöyle anlattı:
“Ürünlerin içinde sibutramin olup olmadığına baktık. Çünkü bu madde, zayıflama ilaçlarında en sık rastlanan yasaklı içeriklerden biri. Öncelikle aldığımız ürünlerde bir analiz süreci süreci başlattık. Yabancı maddeler ekstraksiyon yöntemiyle ayrıldı, ardından bu örnekler çeşitli analiz teknikleriyle laboratuvarda incelendi. Bu analizlerde yüksek performanslı ince tabaka kromatografisi (HP-TLC) yönteminden yararlandık. Sonuçta, incelediğimiz 11 ürünün 3’ünde sibutramin etken maddesini tespit ettik. Bu ürünler, internet ortamında tamamen bitkisel ya da katkı maddesi içermeyen ürünler olarak tanıtılıyor. Ancak analizler, bu ürünlerin bazılarında sibutramin bulunduğunu ortaya koydu.”