İnternetten vitamin alırken iki kez düşünün!



"İNTERNETTEN, MARKETTEN, BENZİCİDEN ALIP, BİZE ŞİKAYETLERİNİ BİLDİRİYORLAR"

Pandemi ile birlikte vitaminlere ciddi bir talep artışı belirten İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Eczacı Şeker Pınar Özcan, "Ciddi bir talep artışı var ama kontrolsüz bir artış aslında bu. Biz de bunun endişesini eczacılar olarak yaşıyoruz. İnternetten sipariş verip ya da eczane dışında marketten, benzinciden ürün alıp bunun yan etkilerini görüp rahatsızlanan ya da hiçbir faydasını görmeyen hastalarımız oluyor. Bizlere bildiriyorlar bunları. Tedavi olayım derken daha çok hastalanabiliyorlar ya da var olan hastalıkları tetiklenebiliyor. Maalesef çok bilinçsiz bir kullanım var şu anda." dedi