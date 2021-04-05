İşte 6 adımda kanserden korunmanın yolu
Dünyada her geçen gün daha da artan kanser vakalarına dur diyebilmenin yolu kişinin kendisinden geçiyor. Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Şeyda Gündüz, “1-7 Nisan Kanser Haftası”nda kanserden korunmak için alınması gereken tedbirleri anlattı.
Kanser tüm dünyada yaşam kayıplarının ikinci en sık nedeni olarak gösteriliyor. Dünya çapında olduğu gibi Türkiye’de de yıllık yeni kanser tanısı alan hasta sayısı giderek artıyor.
2020 kanser verilerine göre ülkemizde en sık görülen beş kanser türü; akciğer kanseri, meme kanseri, kalın bağırsak (kolorektal) kanseri, prostat kanseri ve tiroit kanseri olarak gösteriliyor.
Bu beş kanser türü, tüm kanserlerin %50'sinden fazlasını oluşturuyor. Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Şeyda Gündüz, “1-7 Nisan Kanser Haftası”nda kanserden korunmak için alınması gereken tedbirleri anlattı.
Tüm kanserlerin %50’i çevresel faktörlere bağlıdır. Bu nedenle kanser önlenebilir ve erken tanıyla tam şifa sağlanır bir hastalıktır. Sağlıklı yaşamak, sigarayı bırakmak, sağlıklı beslenmek, spor yapmak, alkol tüketimini azaltmak, Hepatit B aşısı ve HPV aşısı yaptırmak, güneşten korunmak, ideal kiloda kalmak kanserden korunmada yapabilecek en önemli tedbirlerdir.