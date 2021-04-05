İşte 6 adımda kanserden korunmanın yolu

Tüm kanserlerin %50’i çevresel faktörlere bağlıdır. Bu nedenle kanser önlenebilir ve erken tanıyla tam şifa sağlanır bir hastalıktır. Sağlıklı yaşamak, sigarayı bırakmak, sağlıklı beslenmek, spor yapmak, alkol tüketimini azaltmak, Hepatit B aşısı ve HPV aşısı yaptırmak, güneşten korunmak, ideal kiloda kalmak kanserden korunmada yapabilecek en önemli tedbirlerdir.