İşte başımızın yeni derdi: Depresyon... Bu belirtilere aman dikkat edin...
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 264 milyon kişi bu rahatsızlıkla mücadele ediyor. Depresyonun en belirgin belirtisi ise "umutsuzluk hissi"...
Depresyon, bireyin duygusal, fiziksel ve zihinsel sağlığını derinden etkileyen yaygın bir ruhsal sağlık sorunudur. Bu durum, kişinin günlük hayatını önemli ölçüde zorlaştırabilir ve yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir.
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Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 264 milyon kişi bu rahatsızlıkla mücadele ediyor.
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Bu yaygınlık, depresyonun sadece bir moral bozukluğu değil, ciddi bir tıbbi durum olduğunu açıkça göstermektedir.
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Dr. Öğr. Üyesi Davut Genç rahatsızlığın birey üzerine bıraktığı etkileri ve tedavi sürecini belirterek depresyon vakaların arttığına dikkat çekti.
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