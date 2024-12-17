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  4. İşte başımızın yeni derdi: Bu belirtilere aman dikkat edin!

İşte başımızın yeni derdi: Depresyon... Bu belirtilere aman dikkat edin...

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 264 milyon kişi bu rahatsızlıkla mücadele ediyor. Depresyonun en belirgin belirtisi ise "umutsuzluk hissi"...

İşte başımızın yeni derdi: Depresyon... Bu belirtilere aman dikkat edin... - Resim: 1

Depresyon, bireyin duygusal, fiziksel ve zihinsel sağlığını derinden etkileyen yaygın bir ruhsal sağlık sorunudur. Bu durum, kişinin günlük hayatını önemli ölçüde zorlaştırabilir ve yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir.

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İşte başımızın yeni derdi: Depresyon... Bu belirtilere aman dikkat edin... - Resim: 2

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 264 milyon kişi bu rahatsızlıkla mücadele ediyor.

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İşte başımızın yeni derdi: Depresyon... Bu belirtilere aman dikkat edin... - Resim: 3

Bu yaygınlık, depresyonun sadece bir moral bozukluğu değil, ciddi bir tıbbi durum olduğunu açıkça göstermektedir.

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İşte başımızın yeni derdi: Depresyon... Bu belirtilere aman dikkat edin... - Resim: 4

Dr. Öğr. Üyesi Davut Genç rahatsızlığın birey üzerine bıraktığı etkileri ve tedavi sürecini belirterek depresyon vakaların arttığına dikkat çekti.

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