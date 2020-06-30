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  3. 30 Haziran 2020 10:26

İşte cinsel gücü arttıran en doğal besin

Vitamin ve mineral zengini karnabahar, tam bir şifa deposu. A, C, B vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, fosfat ve demir zengini karnabahar kış aylarında bol bol yememiz gereken en önemli sebzelerden... Antioksidan zengini olan karnabahar damar tıkanıklığından cinsel sorunlara kadar bir çok sıkıntının çözümünü sunuyor. Afrodizyak etkisiyle kadınlardaki isteksizliği ortadan...

İşte cinsel gücü arttıran en doğal besin

Karnabaharın şifa deposu olduğu ve cinsel gücü artırdığı ortaya çıktı. Vücuda güç veren, sinirleri kuvvetlendiren ve kansere karşı koruyan karnabahar, afrodizyak etkisiyle de cinsel sorunlara çare oluyor. 

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İşte cinsel gücü arttıran en doğal besin

Vitamin ve minarel zengini karnabahar, tam bir şifa deposu. İçeriğinde A, B, C vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, fosfat ve demir minerallerini de barındıran karnabahar, birçok rahatsızlığa iyi geliyor.

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İşte cinsel gücü arttıran en doğal besin

Afrodizyak etkisiyle kadınlardaki isteksizliği ortadan kaldırdığını ifade eden uzmanlar, karnabaharın faydalarını şöyle sıralıyor...  

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İşte cinsel gücü arttıran en doğal besin

KARNABAHARIN FAYDALARI Karnabahar, C vitamini ve manganez içeriğiyle güçlü bir antioksidandır.Besleyici olan bu sebze vücuda güç verir.

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