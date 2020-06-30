İşte cinsel gücü arttıran en doğal besin
Vitamin ve mineral zengini karnabahar, tam bir şifa deposu. A, C, B vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, fosfat ve demir zengini karnabahar kış aylarında bol bol yememiz gereken en önemli sebzelerden... Antioksidan zengini olan karnabahar damar tıkanıklığından cinsel sorunlara kadar bir çok sıkıntının çözümünü sunuyor. Afrodizyak etkisiyle kadınlardaki isteksizliği ortadan...
Karnabaharın şifa deposu olduğu ve cinsel gücü artırdığı ortaya çıktı. Vücuda güç veren, sinirleri kuvvetlendiren ve kansere karşı koruyan karnabahar, afrodizyak etkisiyle de cinsel sorunlara çare oluyor.
Vitamin ve minarel zengini karnabahar, tam bir şifa deposu. İçeriğinde A, B, C vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, fosfat ve demir minerallerini de barındıran karnabahar, birçok rahatsızlığa iyi geliyor.
Afrodizyak etkisiyle kadınlardaki isteksizliği ortadan kaldırdığını ifade eden uzmanlar, karnabaharın faydalarını şöyle sıralıyor...