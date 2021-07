İşte Delta Plus varyantı ile ilgili en merak edilen tüm soruların cevapları

Delta plus varyantı nedir?

Delta Plus varyantı, Hindistan’da görülen delta varyantının Hindistan dışındaki ülkelerde yeniden mutasyona uğramasıdır. İlk olarak Güney Afrika’da görülen delta plus varyantı, beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip.