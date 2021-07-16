İşte Delta Plus varyantı ile ilgili en merak edilen tüm soruların cevapları
Delta varyantının ardından Delta Plus varyantı da dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yayılmaya başlaması tedirginlik yaratıyor. İşte Delta Plus varyantı ile ilgili tüm merak edilenler.
Delta varyantı nedir?
Kovid-19 delta varyantına ilk kez Hindistan’da rastlandı. Dünya Sağlık Örgütü, delta mutasyonunun orijinal Kovid-19’a göre çok daha hızlı yayıldığı uyarısında bulundu.
Delta plus varyantı nedir?
Delta Plus varyantı, Hindistan’da görülen delta varyantının Hindistan dışındaki ülkelerde yeniden mutasyona uğramasıdır. İlk olarak Güney Afrika’da görülen delta plus varyantı, beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip.
Delta varyantı neden daha tehlikeli?
Delta varyantı diğer mutasyonlara göre daha hızlı bulaştığı için daha tehlikeli. Araştırmalara göre gençler daha çok sosyal yaşamda yer aldığı için delta varyantı ağırlıklı olarak gençleri etkiliyor.
Delta varyantının belirtileri nelerdir?
Klasik Kovid-19’un belirtileri ağırlıklı olarak yüksek ateş, yeni ve sürekli öksürük ile tat ve/veya koku kaybı olarak kendini gösteriyor. Delta varyantında ise klasik Kovid-19 virüsüne göre ağırlıklı olarak baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı belirtilerine rastlanıyor.