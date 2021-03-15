İşte dünyanın en zengin antioksidanı

'DÜNYANIN EN ZENGİN LİF ORANINA SAHİP MEYVESİ'

Altın çileğin dünyanın en zengin lif oranına sahip meyvesi olduğunu belirten firma satış direktörü Burak Akbulut, antioksidan oranı yüksek bir meyve olduğunu, ayrıca şeker oranı düşük olduğu için diyabet hastaları tarafından tercih edildiğini söyledi. Firma olarak yaklaşık bir yıldır altın çilek üretimine yönelik Ar- Ge çalışmaları yaptıklarını ve 5 dönümlük serada bu yıl ilk üretimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Akbulut, "Anavatanı Güney Amerika olan bu ürün Türkiye'de Akdeniz ve Ege bölgesinde kapalı seralarda yetiştirilebiliyor" dedi.