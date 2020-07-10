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  3. 10 Temmuz 2020 09:50

İşte en riskli besinler araştırmasının sonuçları

Risk grubundaki yiyecekler açıklandı! Yapılan araştırmalara göre bu besinler doğru tüketilmediğinde zehir saçıyor. Sağlıklı bir beslenme programında yer alması gerektiği konusunda hemfikir olduğumuz marul, yumurta, domates gibi besinler, Food and Drug Administration'ın yayımladığı en riskli yiyecekler arasında üst sıralarda yer buluyor.

İşte en riskli besinler araştırmasının sonuçları

FDA, risk gurubundaki yiyeceklerin iyi temizlenmiş ve bakterileri etkisiz hale getirilmiş şekilde tüketilmesini öneriyor. 

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İşte en riskli besinler araştırmasının sonuçları

Risk grubundaki besinlerin doğru temizlenmediği ve doğru tüketilmediği takdirde zehir saçtığı iddia edildi.

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İşte en riskli besinler araştırmasının sonuçları

TON BALIĞI Dünya üzerinde en yaygın tüketilen balık türlerinden olan ton balığı da risk grubuna dahil.

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İşte en riskli besinler araştırmasının sonuçları

Özellikle beyaz renkli türleri fazla tüketildiğinde, içerdiği yüksek cıva nedeniyle hamile ve çocukların sinir sitemi gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.

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