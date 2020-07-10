İşte en riskli besinler araştırmasının sonuçları
Risk grubundaki yiyecekler açıklandı! Yapılan araştırmalara göre bu besinler doğru tüketilmediğinde zehir saçıyor. Sağlıklı bir beslenme programında yer alması gerektiği konusunda hemfikir olduğumuz marul, yumurta, domates gibi besinler, Food and Drug Administration'ın yayımladığı en riskli yiyecekler arasında üst sıralarda yer buluyor.
FDA, risk gurubundaki yiyeceklerin iyi temizlenmiş ve bakterileri etkisiz hale getirilmiş şekilde tüketilmesini öneriyor.
Risk grubundaki besinlerin doğru temizlenmediği ve doğru tüketilmediği takdirde zehir saçtığı iddia edildi.
TON BALIĞI Dünya üzerinde en yaygın tüketilen balık türlerinden olan ton balığı da risk grubuna dahil.