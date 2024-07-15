İşte gerçekten mutlu olmanın sırrı... Mutlular 3 maddeyle açıkladılar
Sosyal bilimci Arthur C. Brook, Harvard Üniversitesi’nde “Mutluluğu Yönetmek” adlı bir ders veriyor. Akademik çalışmalarında mutlu olmanın cevaplarını arayan Brook, 3 detaya dikkat çekti.
Sosyal bilimci Arthur C. Brook, Harvard Üniversitesi’nde “Mutluluğu Yönetmek” adlı bir ders veriyor. Brooks, akademik çalışmalarında mutlu olmanın cevaplarını arıyor. CNBC Make It serisinde yer alan bilgilere göre Brooks bazı spesifik sonuçlara ulaşmayı başardı.
Dünyaca ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey’le birlikte kitap yazan Brooks, hayattaki amacın mutluluğa ulaşmak değil daha mutlu bir durum için sürekli çabalamak olduğunu savunuyor.
Yolculuk metaforunu kullanan Brooks’a göre mutluluk bir duraktan ziyade bir yol. Mutluluğa sürekli artırılması gereken bir fenomen gibi yakAlamak gerekiyor, çünkü söz konusu mutlu olmaksa bir son durak bulunmuyor.
CNBC'de yer alan habere göre, mutlu olmak üzerine bir podcaste katılan Brooks söylediklerini daha iyi anlaşılabilmesi için, “Sadece ‘Gidin daha mutlu olun” demek değil, bu çok genel bir ifade” vurgusunu yapıyor.