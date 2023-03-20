İşte gün boyu tok tutan besinler
Ramazan ayı yaklaşırken sahur sofranızdan eksik etmemeniz gereken gıdaları sizin için derledik. İşte tok tutan besinler.
11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi çattı. İslam alemi için bin aydan daha hayırlı olarak görülen Ramazan ayında Türkiye ve dünyada milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirecek. 2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayıp 20 Nisan Perşembe günü son bulacak.
TOK TUTAN BESİNLER
Oruç tutacak vatandaşlar Ramazan ayını sağlıklı ve enerjik geçirmek için tok tutan besinleri araştırmaya başladı. Uzmanlar sahurda kaliteli bir beslenme programı hazırlayarak tok kalmamızın mümkün olduğunu söylüyor. Peki tok tutan besinler hangileri? İşte uzmanların önerdiği tok tutan gıdalar...
Yulaf: Yulaf yüksek miktarda lif içerir ve düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinin daha uzun süre dengede kalmasına yardımcı olur.
Yumurta: Yumurta, yüksek protein ve sağlıklı yağ içeriği nedeniyle tokluk hissi veren mükemmel bir besindir. Yumurta, 36 saate kadar tok tutucu etkiye sahip.