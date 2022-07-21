İşte gün boyu tok tutan sağlıklı besinler...

SAĞLIKLI KURUYEMİŞLER



Sağlıklı atıştırmalıklar olan badem, ceviz ve fındık gibi kuruyemişler açlık hissini gidermek için tüketilebilir. Bu kuruyemişler sadece açlık krizlerini engellemekle de kalmaz sağlığınız için gerekli olan yağ ve proteinleri de içerisinde barındırır. Tok tutan yiyecekler arasında yer alan badem, ceviz ve fındık her gün ara öğün olarak tüketilebilir. Bu yiyecekler ayrıca cildi de güzelleştirir ve her zaman sıkı görünmesine yardımcı olur.