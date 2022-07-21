İşte gün boyu tok tutan sağlıklı besinler...
İştahı baskılayarak tok kalmanızı sağlayan besinler diyet yapanlar için en büyük nimet. İşte gün boyu sizi tok tutacak besinler...
Kilo vermek ya da mevcut kilonuzu korumaya çalışıyorsanız diyet listenize hemen tok tutan yiyecekleri ekleyin. Bu yiyecekler sayesinde açlık krizlerini engelleyebilir be iştahınızı baskılayabilirsiniz. Peki, tok tutan yiyecekler nelerdir? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım...
LİFLİ SEBZELER
Tok tutan yiyeceklerin en başında her türlü vitamin ve minareli içerisinde barındıran lifli sebzeler geliyor. Düşük kalorili olan bu sebzeler içerisinde barındırdığı bol lif sayesinde bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı oluyor. Salataları yemekten önce yemeyi denerseniz sonra yiyeceğiniz karbonhidrat ve yağ içeren yemekleri daha az tükettiğinizi göreceksiniz. Lif açısından zengin olan bu besinler, gün boyu tok kalmanızı sağlayarak açlık krizlerinin de önüne geçiyor.
SAĞLIKLI KURUYEMİŞLER
Sağlıklı atıştırmalıklar olan badem, ceviz ve fındık gibi kuruyemişler açlık hissini gidermek için tüketilebilir. Bu kuruyemişler sadece açlık krizlerini engellemekle de kalmaz sağlığınız için gerekli olan yağ ve proteinleri de içerisinde barındırır. Tok tutan yiyecekler arasında yer alan badem, ceviz ve fındık her gün ara öğün olarak tüketilebilir. Bu yiyecekler ayrıca cildi de güzelleştirir ve her zaman sıkı görünmesine yardımcı olur.
PATATES
C vitamini ve potasyum da dahil olmak üzere çeşitli vitamin ve mineraller bakımından zengin olan patates, gün boyu tok tutarak daha az kalorili beslenmenize yardımcı olur. Bu sayede zayıflama sürecinizi destekler. Patatesi haşlanmış olarak tüketmeniz gerekir. Hiç yağ içermeyen haşlanmış patates lif, protein ve su da içerir. Akşam yemeklerinde karbonhidrat içeren gıdaları tüketmek yerine yemeğin yanında haşlanmış patates yiyebilirsiniz.