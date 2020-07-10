İşte kalp krizinin 7 kritik belirtisi

BAYGINLIK VEYA BAŞ DÖNMESİ HİSSİ Baygınlık ve baş dönmesi hissi birçok şeyden kaynaklanabiliyor. Bazen açlıktan bazen ayağa hızlı kalkmaktan… Ama bazen de kalp krizinden! Bu nedenle beraberinde göğsünüzde rahatsızlık veya nefes darlığı hissediyorsanız hemen bir doktora başvurun.