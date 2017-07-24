Kilo vermeninin sırrı kahvaltıda saklı
ABD'de yapılan bir bilimsel araştırmaya göre, düzenli kahvaltı yapmanın kilo kontrolü üzerinde de önemli bir etkisi var. İşte kahvaltıyı sıkı tutarak kilonuzu dengelemeniz için dikkat etmeniz gerekenler...
Sağlıklı yaşan ve kilo kontrolü üzerine yapılan ve 7 yıl süren bilimsel çalışmanın sonuçları yayınlandı.
Kaliforniya'da bulunan Loma Linda Üniversitesi'nde yapılan ve yaşları 30'un üzeri 50 bin kişinin incelendiği araştırmaya göre, kahvaltıyı atlamamak kilo kontrolünde hayati bir öneme sahip.
Sonuçları Journal of Nutrition'da yayınlanan çalışmaya göre, “kuvvetli kahvaltı” yapmak kişinin kilosunu korumasına veya kilo vermesine yardımcı oluyor.