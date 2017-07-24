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  3. 24 Temmuz 2017 10:00

Kilo vermeninin sırrı kahvaltıda saklı

ABD'de yapılan bir bilimsel araştırmaya göre, düzenli kahvaltı yapmanın kilo kontrolü üzerinde de önemli bir etkisi var. İşte kahvaltıyı sıkı tutarak kilonuzu dengelemeniz için dikkat etmeniz gerekenler...

Kilo vermeninin sırrı kahvaltıda saklı

Sağlıklı yaşan ve kilo kontrolü üzerine yapılan ve 7 yıl süren bilimsel çalışmanın sonuçları yayınlandı.

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Kilo vermeninin sırrı kahvaltıda saklı

Kaliforniya'da bulunan Loma Linda Üniversitesi'nde yapılan ve yaşları 30'un üzeri 50 bin kişinin incelendiği araştırmaya göre, kahvaltıyı atlamamak kilo kontrolünde hayati bir öneme sahip.

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Kilo vermeninin sırrı kahvaltıda saklı

Sonuçları Journal of Nutrition'da yayınlanan çalışmaya göre, “kuvvetli kahvaltı” yapmak kişinin kilosunu korumasına veya kilo vermesine yardımcı oluyor.

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Kilo vermeninin sırrı kahvaltıda saklı

Bunun nedeni olarak ise kahvaltıyı sağlam tutan kişilerin sıkça yemek yemediği ve diğer öğünlerini de düzenli yedikleri için vücudun alınan besinleri yakacak zaman bulması gösteriliyor.

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