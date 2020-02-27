İşte koronavirüsten korunma yöntemleri
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüs tehdidi sürüyor. Peki koronavirüsten nasıl korunulur ? İşte dikkat etmeniz gereken basit ama etkili hijyen kuralları...
Koronavirüsü Çin'in Wuhan eyaletinden yayılıp öncelikle Çin'i ve sonrasında tüm dünyayı tehdit eden bir hale dönüştü. 27 Şubat itibarıyla 44 ülkeye yayılan ölümcül koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 801'e yükseldi. Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı ise 82 bin 100'ü geçti.
KORONAVİRÜSÜ NEDİR?
Koronavirüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.
KORONAVİRÜSÜ BELİRTİLERİ
Koronavirüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı koronavirüsleri olduğu biliniyor.