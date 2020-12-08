Yüzde 90 başarı sağlamıştı! İşte mRNA aşısı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar
Pfizer-Biontech ve Moderna’nın corona virüs aşılarının yüzde 90 başarılı olduğunu açıklamasının ardından bu aşılarla ilgili sosyal medyada yanlış bilgiler paylaşılmaya başlandı. İşte mRNA aşısı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar...
YANLIŞ: mRNA AŞILARI İNSANLAR ÜZERİNDE İLK KEZ DENENİYOR
Haberci RNA (mRNA) henüz onaylanmış bir aşıda kullanılmamış olsa da, uzmanlar bu konseptin daha önce insanlar üzerinde test edilmediği anlamına gelmediğini söylüyor. ‘mRNA aşıları insanlar üzerinde ilk kez deneniyor’ tezini çürüten birçok açıklama bulunuyor.
Mayo Clinic’in Aşı Araştırma Grubu yöneticisi ve immünolog Richard Kennedy, “Bu nispeten yeni bir teknoloji, ancak yaklaşık 10-12 yıldır bu teknoloji analiz ediliyor ve kullanılıyor” ifadelerini kullandı.
Mount Sinai'den aşı profesörü Florian Krammer ise, “Haberci RNA teknolojisi 2013 yılından itibaren insan üzerinde hem ebola aşısında hem de influenza aşısında kullanılıyor” şeklinde konuştu.
YANLIŞ: mRNA AŞILARI DİĞER AŞILARDAN DAHA TEHLİKELİDİR
Mayo Clinic’in Aşı Araştırma Grubu yöneticisi ve immünolog Richard Kennedy, “mRNA'nın doğası gereği, geliştirilen corona virüs aşıları canlı zayıflatılmış virüs içeren diğer aşılara göre daha güvenli olabilir” ifadeleriyle aşıların güvenliği hakkında konuştu.
Kennedy, “mRNA aşılarının faydalarından biri, her şeyin bir makine tarafından yapılabilmesidir, böylece bakteriyel kontaminasyon (bulaşma) veya diğer kontaminantlar konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Aşıda canlı virüs yoktur, bu yüzden aşıya giren her şey çok dikkatli bir şekilde kontrol edilebilir ve izlenebilir. Böylece mRNA aşıları diğer aşılardan daha tehlikeli değil hatta diğerlerinden daha güvenli” şeklinde konuştu.