İşte özellikle gençlerin elinden düşürmediği enerji içecekleriyle ilgili en sinsi tehlike

Enerji içeceklerinin fazla tüketilmesinin sağlık açısından birçok olumsuz etkisinin olduğu yapılan bilimsel çalışmalar ile ortaya konuldu. Enerji içeceğinin stres, agresif davranışlar, alkol ve sigara kullanımında artış, yüksek tansiyon, obezite ve tip 2 diyabet riski, kötü uyku kalitesi ve mide tahrişi gibi zararlar verildiği belirtildi. Enerji içeceklerinin aşırı tüketilmesi halinde bağımlılık yapabileceğine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Can, "Özellikle kalp, böbrek ve diyabet hastalarının kullanmasını önermiyoruz. İçeriğindeki kafeinden dolayı ritim bozukluğu, çarpıntısı yaparak kalp hastalarını etkilerken, yüksek şeker ise diyabet hastalarını olumsuz etkilemektedir" dedi.