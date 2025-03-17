İşte özellikle gençlerin elinden düşürmediği enerji içecekleriyle ilgili en sinsi tehlike
Özellikle gençler arasında popülerliği git gide artan enerji içeceklerinin ani kalp durmasından diyabete, anksiyeteden ülsere kadar pek çok sağlık riskini beraberinde getirdiğini açıklanırken, aşırı enerji içeceği tüketimi bağımlılık yaptığı da belirlendi.
Enerji içecekleri, özellikle gençler arasında yaygın olarak tüketilen ürünler arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, bu içeceklerin içeriğinde bulunan yüksek miktarda kafein ve şekerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Ancak enerji içeceklerinin insan sağlığı üzerindeki tehditleri ani kalp durmasından diyabete, anksiyeteden ülsere kadar pek çok sağlık riskiyle de sınırlı değil.
Enerji içeceklerinin fazla tüketilmesinin sağlık açısından birçok olumsuz etkisinin olduğu yapılan bilimsel çalışmalar ile ortaya konuldu. Enerji içeceğinin stres, agresif davranışlar, alkol ve sigara kullanımında artış, yüksek tansiyon, obezite ve tip 2 diyabet riski, kötü uyku kalitesi ve mide tahrişi gibi zararlar verildiği belirtildi. Enerji içeceklerinin aşırı tüketilmesi halinde bağımlılık yapabileceğine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Can, "Özellikle kalp, böbrek ve diyabet hastalarının kullanmasını önermiyoruz. İçeriğindeki kafeinden dolayı ritim bozukluğu, çarpıntısı yaparak kalp hastalarını etkilerken, yüksek şeker ise diyabet hastalarını olumsuz etkilemektedir" dedi.
Konuyla ilgili İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Can, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Doktor Can, "Enerji içeceklerini genellikle insanlar performanslarını arttırmak için kullanmaktalar ama bazı riskler içermekte. Özellikle çocukların ve ergenlik dönemindeki gençlerin kullanmasını önermiyoruz. İçeriğindeki insanları uyanık tutup güç veren madde olan kafein var. İçerisinde kafein, şeker, taurin, B vitaminleri ve bazılarında da guarana bulunuyor. FDA günlük 400 miligram üzerinde kafein tüketilmesini önermemektedir" ifadelerini kullandı.
Enerji içeceklerinin çok tüketilmemesi gerektiğini belirten Dr. Can, "Bu içecekler insanlara çok önerdiğimiz içecekler değil. Kafeinden dolayı ritim bozukluğu, çarpıntı, sindirim bozuklukları gibi kişilerin şikayetleri olabilir. Özellikle kalp ve diyabet hastalarının uzak durması gerekiyor. Kalp, böbrek ve diyabet hastalarının kullanmasını önermiyoruz. İçeriğindeki kafeinden dolayı ritim bozukluğu, çarpıntısı yaparak kalp hastalarını etkilerken, yüksek şeker ise diyabet hastalarını olumsuz etkilemektedir" diye konuştu.