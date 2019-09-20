İşte yağ yakıp kilo verdiren besinler
Yağ yakan besinleri arayan özellikle kilo vermek için uğraşan kişiler ardıkları cevapları buldu. Uzmanlar kilo vermek için yağ yakımını hızlandıran besinleri açıkladı. Sağlıklı kilo vermek için spor ve diyeti birlikte yürütmek ne
1. Diyet yaparken, normal süt yerine yağsız süt içmeyi tercih edin. Yarım litre az yağlı süt, günlük kalsiyum ihtiyacınızın bir miktarını karşılıyor.
2. Fazla abartmadan az miktarda tüketeceğiniz kırmızı biber, vücut ısınızın artmasını sağlar. Vücut ısınızın artması sayesinde metabolizmanız da hızlanır.