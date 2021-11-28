  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Sağlık
  4. İşte yeni varyant Omicron'un 4 semptomu

İşte yeni varyant Omicron'un 4 semptomu

Güney Afrika'da patlayan koronavirüsün B.1.1.529 varyantı, dünyayı alarma geçirdi. Omicron ismi verilen varyantın 'endişe verici' olduğu ifade edildi. İşte Omicron varyantının 4 semptomu...

Güney Afrika'da patlayan koronavirüsün B.1.1.529 varyantı, dünyayı alarma geçirdi. Omicron ismi verilen varyantın 'endişe verici' olduğu ifade edildi.

1 / 9

Yunan alfabesinin 15. harfi, yani Nu ile anılan varyantın tam olarak anlaşılabilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirten uzmanlar, varyantın hastalığı geçirenlerde tekrar etme postansiyelinin bulunduğu tespit etti.

2 / 9

Mutasyonun daha bulaşıcı olduğunu belirten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), varyantla ilgili açıklamasında, "Endişe verici bir mutasyon. Bulgular mutasyonun daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde" ifadelerine yer verdi.

3 / 9

Mutasyona uğrayanların sayısının giderek arttığı belirlendi.

4 / 9