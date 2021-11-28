İşte yeni varyant Omicron'un 4 semptomu
Güney Afrika'da patlayan koronavirüsün B.1.1.529 varyantı, dünyayı alarma geçirdi. Omicron ismi verilen varyantın 'endişe verici' olduğu ifade edildi. İşte Omicron varyantının 4 semptomu...
Güney Afrika'da patlayan koronavirüsün B.1.1.529 varyantı, dünyayı alarma geçirdi. Omicron ismi verilen varyantın 'endişe verici' olduğu ifade edildi.
1 / 9
Yunan alfabesinin 15. harfi, yani Nu ile anılan varyantın tam olarak anlaşılabilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirten uzmanlar, varyantın hastalığı geçirenlerde tekrar etme postansiyelinin bulunduğu tespit etti.
2 / 9
Mutasyonun daha bulaşıcı olduğunu belirten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), varyantla ilgili açıklamasında, "Endişe verici bir mutasyon. Bulgular mutasyonun daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde" ifadelerine yer verdi.
3 / 9
Mutasyona uğrayanların sayısının giderek arttığı belirlendi.
4 / 9