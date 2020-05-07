İtalya'dan büyük müjde: ''Koronayı öldüren ilk aşıyı bulduk''
Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da araştırmacılar, koronavirüsün ''hücrelerde yok edilmesini sağlayan dünyadaki ilk aşı''yı bulduklarını açıkladı.
İtalya’da Roma merkezli Takis Biotech adlı ilaç şirketi yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirdikleri aşının ilk deneylerini fareler üzerinde gerçekleştirdi ve hayvanların geliştirdiği antikorlar analiz edildi.
Belirli bir enfeksiyonla nasıl savaşacağını hatırlamak için bağışıklık sistemi tarafından üretilen maddelere antikor deniliyor ve bağışıklık sistemi için hayati önem taşıyor.
TEST FARELERİNDE OLUŞAN ANTİKORLAR İNSAN HÜCRELERİNİN ENFEKTE OLMASINI ENGELLEDİ
Laboratuvar testlerinden elde edilen ön sonuçlar, test farelerinde oluşturulan antikorların insan hücrelerinin corona virüs ile enfekte olmasını durdurabildiğini gösterdi.
"DÜNYADA BİR AŞI İLE CORONA VİRÜSÜN TAMAMEN DURDURULABİLECEĞİNİ GÖSTEREN İLK EKİP BİZİZ"
Takis BioTech’in Genel Müdürü Luigi Aurisicchio, bilim insanları salgını durdurmak için yarışırken İtalyan ekibinin sonbaharda klinik denemelere başlamayı planladığını açıkladı. Aurisicchio, “Bildiğimiz kadarıyla dünyada bir aşı ile corona virüsün nötralizasyonunu gösteren ilk ekip biziz” açıklamasını yaptı.