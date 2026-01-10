İzmir'de her 100 bin kişiden 11,5'inde tüberküloz saptandı

Son dönemlerde sanal medya ve diğer mecralarda aşılarla ilgili ciddi bilgi kirliliği yaşandığını belirten doktor Çetinkol, tüberküloz aşısının hastalığı engellemediği, bazı romatolojik ya da otoimmün hastalıklara yol açtığı ve kalıcı iz bıraktığı yönünde iddiaların dolaşıma sokulduğunu söyledi. Tüberküloz aşısının 1921 yılından bu yana dünyada milyarlarca doz uygulanan bir aşı olduğunu vurgulayan doktor Çetinkol, "Bu aşının bilimsel olarak herhangi bir otoimmün hastalığa sebep olduğu bugüne kadar görülmemiş. Aslında tüm aşılar bizim için güvenlidir. Aşılama sadece kendi çocuğunuzu değil diğer çocukları da koruyan toplumda bir bağışıklama zinciri oluşturan bir durumdur" açıklamalarında bulundu.