Japonya'da 18 can alan kabus sonrası, uzman isimden Türkiye için de hayati uyarı
Japonya'da sadece 1 haftada en az 18 kişinin ölümüne, binlerce kişinin de hastanelik olmasına neden olan aşırı sıcaklar Türkiye'yi de tehdit ederken uzmanlar "yaşlılar, gebeler ve çocukların öğle saatlerinde dışarı çıkmasın" diyerek uyardı...
Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'nın verilerine göre, 16-22 Haziran tarihleri arasında ülkenin 14 eyaletinden toplam 18 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği, 8 bin 603 kişinin sıcak çarpmasına bağlı belirtiler nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.
Türkiye'de de etkili olan aşırı sıcaklar nefes almayı bile zorlaştırırken uzman isimden hayati bir uyarı geldi.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Ömer Kaçmaz, sıcak havalarda yaşlıların, gebelerin ve çocukların öğle saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiği uyarısında bulundu.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde son günlerde artan sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkiliyor. Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre hava sıcaklığının 40 derece, ancak termometrenin 42 derecenin üzerinde olduğu görüldü.