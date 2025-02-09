Kadınlarda giyinirken, erkeklerde cepten cüzdan alırken ortaya çıkıyor

"Ev hanımlarında daha sık görülüyor"

Op. Dr. Murat Baloğlu, omuz sıkışmasının fazla ev işi yapan kadınlarda ve fırlatma hareketine dayanan sporlarla ilgili kişilerde daha sık görüldüğünü kaydederek, "Omuz hareket ederken doğal bir açıklığa ihtiyaç duyar. Omuz eklemini oluşturan öncelikle kol kemiği ve kürek kemiğinden, omuzun çatısına uzanan akromion adı verilen bir kemik vardır. Bu kemiğinin altında omzun hareketi sırasında içeri doğru omuzu oluşturan tendonların kayacağı bir boşluğa ihtiyaç duyulur. Bu boşlukta omuz 90 derecenin üzerine kalktığında bir miktar sıkışır. Ancak arada bursa denilen, bu sıkışma sırasında o böyleyi rahatlatan bir kesecik bulunmaktadır. Herhangi bir sebepten dolayı burası daraldığında omzun üst tarafını saran tendon yapısı sıkışır ve ödem oluşur. Omuz sıkışması fazla ev işi yapan kadınlarda, gülle, cirit gibi fırlatma hareketine dayanan sporlarla uğraşan kişilerde, elleri sürekli yukarıda çalışmak zorunda olan boya, tamirat ve cam silme işi ile uğraşanlarda daha sık görülür" dedi.