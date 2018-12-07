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  3. 07 Aralık 2018 20:24

Kadınların vajinalarına yaptıkları 11 korkunç şey

İnsanlar vajinal hijyen konusunda bilgi sahibi olmadıkları için kendi yöntemlerini kullanıyorlar.

Kadınların vajinalarına yaptıkları 11 korkunç şey

İnsanlar temel vajinal hijyen konusunda bilinçli olmadığı için, kendi buldukları çözümlerle gündeme gelmeye devam ediyorlar. Genellikle başarısızlıkla sonuçlanan bu tür girişimler oldukça şaşırtıcı olabiliyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Vajinalarınıza lütfen bunları yapmayın

İşte insanların vajinalarına yaptıklar şeyler...

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Kadınların vajinalarına yaptıkları 11 korkunç şey

SEKS SONRASI KURUTMA

Cinsel ilişkiye girmek, zararlı bakterilerden ve mantar enfeksiyonlarından kurtulmak için iyi bir yol olabilir. Seks sonrası vulvayı kurutmak için kurutma makinesi kullanmayın. Makine iyi bakterileri öldürebilir, vajinal mukozayı yakabilir.

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Kadınların vajinalarına yaptıkları 11 korkunç şey

VAJİNAYA AYDINLATICI SÜRMEK

Yapanlar var! Vulvanın elmacık kemikler kadar parlak olmasına gerek yok.

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Kadınların vajinalarına yaptıkları 11 korkunç şey

VAJİNAYA MAKYAJ SÜNGERİ KOYMAK

Vajinaya makyaj süngeri koymak da korkunç fikirler arasında yer alıyor. Makyaj süngerleri genellikle toksik şok sendromuna yol açabilecek polyester köpükten yapıldığı için böyle bir fikir pek akıllıca değil.

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