Kadınların vajinalarına yaptıkları 11 korkunç şey
İnsanlar vajinal hijyen konusunda bilgi sahibi olmadıkları için kendi yöntemlerini kullanıyorlar.
İnsanlar temel vajinal hijyen konusunda bilinçli olmadığı için, kendi buldukları çözümlerle gündeme gelmeye devam ediyorlar. Genellikle başarısızlıkla sonuçlanan bu tür girişimler oldukça şaşırtıcı olabiliyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Vajinalarınıza lütfen bunları yapmayın
İşte insanların vajinalarına yaptıklar şeyler...
SEKS SONRASI KURUTMA
Cinsel ilişkiye girmek, zararlı bakterilerden ve mantar enfeksiyonlarından kurtulmak için iyi bir yol olabilir. Seks sonrası vulvayı kurutmak için kurutma makinesi kullanmayın. Makine iyi bakterileri öldürebilir, vajinal mukozayı yakabilir.
VAJİNAYA AYDINLATICI SÜRMEK
Yapanlar var! Vulvanın elmacık kemikler kadar parlak olmasına gerek yok.