Kadınların vajinalarına yaptıkları 11 korkunç şey

İnsanlar temel vajinal hijyen konusunda bilinçli olmadığı için, kendi buldukları çözümlerle gündeme gelmeye devam ediyorlar. Genellikle başarısızlıkla sonuçlanan bu tür girişimler oldukça şaşırtıcı olabiliyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Vajinalarınıza lütfen bunları yapmayın



İşte insanların vajinalarına yaptıklar şeyler...