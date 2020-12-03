Kafası karışanlar buraya! İşte 7 soruda koronavirüs aşısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 milyon doz koronavirüs aşısı için sözleşme imzalandığını açıklamasının ardından aşıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte 7 soruda koronavirüs aşısı...
Farklı aşı çalışmalarını yakından takip eden Türkiye, bir "inaktif" virüs aşısının temini için sözleşme imzaladı, bir mRNA aşısı için de görüşmeler devam ediyor. Sözleşme yapılan Çinli SinoVac firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk kısmının Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi bekleniyor.