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  3. 03 Aralık 2020 16:33

Kafası karışanlar buraya! İşte 7 soruda koronavirüs aşısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 milyon doz koronavirüs aşısı için sözleşme imzalandığını açıklamasının ardından aşıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte 7 soruda koronavirüs aşısı...

Kafası karışanlar buraya! İşte 7 soruda koronavirüs aşısı

1- Aşı Türkiye'ye ne zaman gelecek?

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Kafası karışanlar buraya! İşte 7 soruda koronavirüs aşısı

Farklı aşı çalışmalarını yakından takip eden Türkiye, bir "inaktif" virüs aşısının temini için sözleşme imzaladı, bir mRNA aşısı için de görüşmeler devam ediyor. Sözleşme yapılan Çinli SinoVac firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk kısmının Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi bekleniyor.

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Kafası karışanlar buraya! İşte 7 soruda koronavirüs aşısı

2 - "İnaktif aşı" ne demek?

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Kafası karışanlar buraya! İşte 7 soruda koronavirüs aşısı

Türkiye'de geliştirilen aşılardan ilk klinik çalışmalara ulaşan aşı "inaktif" diye biliniyor. "Ölü aşı" olarak da adlandırılan inaktif aşılar, farklı hastalıklar için uzun yıllardır Türkiye'de uygulanan ve uzun dönem güvenlilikleri bilinen aşılar olarak açıklanıyor.

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