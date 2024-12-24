Kahvaltıyı bu saatte yapın; ömrünüz 20 yıl uzasın

Kahvaltı, günün en önemli öğünlerinden biri olarak kabul edilir. Bunun birkaç temel nedeni vardır. Kahvaltı, gece boyunca süren açlıktan sonra vücuda enerji sağlar. Kan şekeri seviyesini düzenleyerek günün geri kalanında fiziksel ve zihinsel aktiviteler için gerekli olan enerjiyi destekler.