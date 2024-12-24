Kahvaltıyı bu saatte yapın; ömrünüz 20 yıl uzasın
Günün en önemli öğünü olarak kabul edilen kahvaltının yapıldığı saat vücut sağlığınız için önem taşıyor. Uzmanlar doğru saatte yapılan kahvaltının ömrü uzattığını söylüyor.
Kahvaltı, günün en önemli öğünlerinden biri olarak kabul edilir. Bunun birkaç temel nedeni vardır. Kahvaltı, gece boyunca süren açlıktan sonra vücuda enerji sağlar. Kan şekeri seviyesini düzenleyerek günün geri kalanında fiziksel ve zihinsel aktiviteler için gerekli olan enerjiyi destekler.
Günün ilk öğünü, metabolizmayı harekete geçirir ve kalori yakımını artırır. Kahvaltı yapmamak, vücudun "tasarruf moduna" geçmesine neden olabilir, bu da yağ depolamasını artırabilir.
Özellikle tam tahıllı ekmek, yumurta, süt ürünleri gibi protein ve kompleks karbonhidrat içeren bir kahvaltı, beyin fonksiyonlarını destekler. Kahvaltı yapan kişiler, genellikle öğrenme ve odaklanma konusunda daha başarılıdır.
Sinirbilimci Dr. Julia Jones'a göre sabah 11'e kadar kahvaltı yapmak basit ama etkili bir rutindir. Jones ayrıca, bu yeme sisteminin ömrü 20 yıl kadar uzatabileceğini söyledi.